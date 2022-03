‘PSG-keeper Keylor Navas vangt 30 vluchtelingen uit Oekraïne op in privébioscoop’

Vierde klasse D Assisitent-trai­ner Willem II valt na rust in en scoort, maar niet genoeg voor drie punten

Een veldspeler in de goal zien we nog wel eens voorkomen op de Brabantse velden. Bij Willem II was het vanmiddag echter de assistent-trainer die zijn kicksen aan mocht trekken. Willem II-trainer Yavuz Cosar had zoveel personele problemen dat zijn assistent, Mustafa Alkan, na rust in moest vallen. Het werd bijna een sprookje, want hij maakte een doelpunt, maar in de blessuretijd verloren de Tilburgers alsnog.

