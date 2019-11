PSG met alle topaanvallers naar Real Madrid

Neymar maakte vrijdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Lille (2-0) zijn rentree na een blessure die hem ruim een maand aan de kant had gehouden.



De Braziliaanse aanvaller maakte na 65 minuten plaats voor Mbappé, die op de bank was begonnen omdat hij de dagen daarvoor ziek was. Cavani fungeerde tegen Lille ook als invaller. Tuchel kan tegen Real Madrid geen beroep doen op onder anderen Thilo Kehrer en Layvin Kurzawa.



PSG is met de maximale score van twaalf punten uit vier wedstrijden al zeker van een vervolg in de Champions League. Real Madrid, dat op zeven punten staat, kwalificeert zich bij een zege voor eigen publiek ook voor de achtste finales. De Madrilenen hebben vijf punten meer dan Club Brugge, dat in Istanbul speelt tegen Galatasaray (één punt).