PSG nog één stap van droom verwijderd na eenzijdige halve finale tegen RB Leipzig

Toen Paris Saint-Germain in 2011 werd overgenomen door het rijke QSI (Qatar Sports Investment) was er de droom om de Champions League te winnen. De Fransen staan zondag eindelijk in de finale.

Door Mikos Gouka



Het is dat er in deze coronatijd afstand moet worden gehouden van elkaar. Anders had Paris Saint-Germain-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi vanavond vast zijn spelers minutenlang geknuffeld. In Parijs noemen ze de steenrijke man uit Qatar, die doorgaans erg vriendelijk is, al jaren liefkozend ‘NAK’. Maar ‘NAK’, een voormalig proftennisser, werd de laatste jaren toch een tikkeltje chagrijnig. Paris Saint-Germain mocht dan in eigen land sportief onaantastbaar zijn, in Europa leek het de laatste jaren verdacht veel op Manchester City. Keer op keer ging het fout in het miljoenenbal.



Maar dit jaar lijkt alles anders. In Portugal is er deze week dankzij een reddende engel van 26 jaar uit São Paulo nog een helder uitzicht op de absolute hoofdprijs in Europa. Marquinhos redde de Franse landskampioen deze week in de kwartfinale met een late gelijkmaker tegen Atalanta Bergamo waarna invaller Eric Maxim Choupo-Moting de 2-1 voor zijn rekening nam.

Braziliaan Marquinhos was opnieuw belangrijk in aanvallend opzicht. De manier waarop hij vroeg in de wedstrijd de scherp aangesneden vrije trap van Angel Di Maria achter de Hongaarse keeper Péter Gulácsi kopte, was ronduit schitterend. Overtuigender kon het simpelweg niet. Het zorgde voor de ideale situatie om de sterren Neymar en Kylian Mbappé de ruimte te bieden om te excelleren.

Volledig scherm De rake kopbal van Marquinhos, de maker van de 0-1. © BSR Agency

Red Bull Leipzig liep eigenlijk alleen maar achter PSG aan. De Fransen, die Neymar voor rust ook nog eens tweemaal de paal zagen raken, hadden in de eerste helft liefst 70 procent balbezit en voelden dat het ticket voor de finale zondag in Lissabon een kwestie van tijd was.

Neymar en Kylian Mbappé maakten het karwei voor de pauze al af. Keeper Gulácsi verdedigde slordig uit en Leandro Paredes veroverde de bal. Hoe Neymar vervolgens de bal met een soepele voetbeweging klaar wist te leggen voor Mbappé was ronduit hogeschoolvoetbal, de afronding van de Franse wereldkampioen akelig koelbloedig: 2-0. Na rust kopte de Spaanse back Juan Bernat 3-0 in, de prima leidende Björn Kuipers keurde de treffer ondanks protesten terecht goed.

Volledig scherm Juan Bernat beslist de halve finale met de hoofd, 0-3. © AP

Sprookje

Voor Red Bull Leipzig eindigde het sprookje in het miljoenenbal dus met een kansloze exercitie in Lissabon. De jonge trainer Julian Nagelsmann wist al snel dat dit PSG, dat zo zwijnde tegen Atalanta, simpelweg een maatje te groot was. Nagelsmann kende de kwaliteiten van collega Thomas Tuchel als geen ander. Dertien jaar geleden bij de reserves van Augsburg was de 20-jarige Nagelsmann vaak geblesseerd en besloot hij zijn trainer Tuchel te helpen door komende tegenstanders te analyseren. Hij bleek er een ware meester in te zijn.

Maar hoe goed hij dertien jaar later PSG ook had geanalyseerd, tegen de Fransen viel gewoon erg weinig te beginnen. Nasser Al-Khelaïfi staat inmiddels negen jaar aan het roer bij de Franse topclub. Nimmer kwam hij zo dichtbij de vervolmaking van de ultieme droom: de felbegeerde hoofdprijs in Europa. Bayern München of Olympique Lyon is de komende zondag in Lissabon de tegenstander in de finale.



De hoofdprijs zou voor aanvoerder Thiago Silva het ultieme afscheid zijn. De 35-jarige Braziliaan werd in 2012 de duurste verdediger op aarde door bij PSG te tekenen. De centrale verdediger speelt dan zijn allerlaatste wedstrijd voor de Franse topclub. In acht seizoenen hield Silva liefst 23 trofeeën omhoog.



Hij zou ze allemaal willen inruilen voor de Cup die zondag op het spel staat. Net als ‘NAK’ trouwens.

Volledig scherm Thiago Silva speelt zondag zijn allerlaatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain, waarmee hij 23 prijzen won. © AFP