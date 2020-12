PSG opent onderhandelingen met Neymar en Mbappé

Wedstrijd van de waarheid wordt race tegen de klok voor Dani de Wit

9 december Dani de Wit reist met AZ vandaag mee naar Kroatië, maar het lijkt hoogst onzeker of hij mee kan doen in de wedstrijd tegen HNK Rijeka. De aanvallende middenvelder die in elke wedstrijd van AZ dit seizoen in de basis begon, raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Groningen en moest zich laten vervangen.