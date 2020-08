PSG-sluitpost Navas mist halve finale tegen Leipzig

Opnieuw verscheen Navas vandaag niet op het trainingsveld in Lissabon. De Costa Ricaan bleef in het hotel waar de selectie van PSG deze weken verblijft en miste zo zijn vierde opeenvolgende groepstraining. Tegen Leipzig is Navas er dus niet bij, maar trainer Thomas Tüchel en zijn technische staf hopen de keeper op tijd klaar te stomen voor een eventuele finale (volgende week zondag). Ook Idrissa Gueye was vandaag afwezig.



Navas had afgelopen woensdag met een paar essentiële reddingen een groot aandeel in de zege op Atalanta, die PSG in de slotminuten veiligstelde. Toen Marquinhos en Eric Maxim Choupo-Moting hun goals maakten had de van Sevilla gehuurde Sergio Rico de eerste keeper al vervangen. Navas won in het verleden drie Champions Leagues op rij met Real Madrid (2014, 2015 en 2016) en is dus een ervaren kracht.



De Champions League volg je op Ziggo Sport.