PSG-voorzitter waarschuwt Kylian Mbappé: ‘Als hij binnen twee weken niet bijtekent, staat de deur open’

De toekomst van Mbappé in de Franse hoofdstad is al een hele tijd hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen, waardoor PSG hem volgende zomer transfervrij dreigt kwijt te raken. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden. En dat beseft ook voorzitter Nasser Al-Khelaïfi.

„Ik was in shock en teleurgesteld toen ik vernam dat Kylian de intentie heeft om volgend jaar gratis te vertrekken”, aldus Al-Khelaïfi. „We hadden daarover een mondeling akkoord. Het is atypisch voor Kylian om zo te handelen. Als iemand hem van gedachten heeft doen veranderen, is dat niet mijn schuld. Maar gratis zullen we de beste speler ter wereld niet laten gaan. Laat dat duidelijk zijn.”

Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten. Desondanks staat er een optie voor een extra seizoen in zijn contract, maar die wil hij niet activeren. Al-Khelaïfi: „Wij willen dat Kylian blijft, maar hij moet dan wel een nieuw contract tekenen. Als hij binnen de twee weken niet bijtekent, staat de deur open. Niemand is groter dan de club.”

Huiszoeking bij PSG-voorzitter in kader van onderzoek ontvoering lobbyist

Daarnaast kwam er gisteren nog meer nieuws naar buiten over de voorzitter van PSG. De woning van Nasser Al-Khelaïfi is doorzocht in het kader van het onderzoek naar beschuldigingen over de ontvoering, gijzeling en marteling van een Frans-Algerijnse lobbyist. Zo bericht persbureau AFP op basis van een bron dichtbij het onderzoek.

,,De onderzoeksrechter vroeg om aanvullende informatie, die hem in alle transparantie en in volle samenwerking met de autoriteiten werd verleend, zoals sinds het begin al het geval is geweest”, zei een woordvoerder van de PSG-voorzitter.

Het gerechtelijk onderzoek werd in januari geopend nadat de 42-jarige lobbyist Tayeb Benabderrahmane een klacht had ingediend. Benabderrahmane hekelt in de klacht zijn arrestatie in januari 2020 in Qatar, waar hij drie maanden eerder naartoe was verhuisd om te lobbyen.

Hij beweert dat hij zes maanden werd vastgehouden en ondervraagd door lokale agenten, in het bijzonder over documenten die hij in zijn bezit zou hebben en die de Qatarese baas van PSG, Nasser Al-Khelaïfi, in gevaar zouden kunnen brengen.

Vervolgens zei hij dat hij huisarrest kreeg en uiteindelijk in november 2020 Qatar mocht verlaten, nadat hij een geheimhoudingsverklaring had ondertekend waarin hij zich ertoe verbond deze documenten niet openbaar te maken.