PSG wacht mooi vooruitzicht als het wint van Bayern München

StatistiekenMet behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van vanavond in de Champions League. Dit zijn de leukste feitjes voor de eerste duels in de kwartfinales, die beide om 21.00 uur beginnen.

Bayern München - Paris Saint-Germain

• Paris Saint-Germain treft met Bayern München zijn favoriete Europese tegenstander. Tegen geen enkele ploeg won het in het verleden vaker (vijf keer) dan tegen de zesvoudig CL-winnaar. Alleen Juventus (negen keer) versloeg Bayern vaker dan de Parijzenaren.

• Wel won Bayern drie van de vier thuiswedstrijden tegen de Franse club. De laatste zege van PSG in Duitsland is 27 jaar geleden. In 1994 werd het in het groepsfase-duel 0-1 dankzij een treffer van George Weah.

• PSG scoorde in 42 van zijn laatste 43 wedstrijden in de Champions League. De enige keer dat PSG niet trefzeker was, was vorig seizoen in de finale tegen Bayern. Het werd toen 1-0 in Lissabon door een kopbal van Kingsley Coman, uitgerekend een jeugdproduct van PSG.

Volledig scherm De enige keer dat PSG niet scoorde in de CL, was in de finale vorig seizoen tegen Bayern (1-0 nederlaag). © AP

• Bayern ging in acht van zijn laatste negen kwartfinales door naar de volgende ronde in de Champions League. PSG lukte dit slechts in twee van de laatste zes kwartfinales.

• De laatste drie clubs die Bayern uitschakelden in de kwartfinales, wonnen uiteindelijk allemaal dat seizoen de Champions League: AC Milan (2006/07), FC Barcelona (2008/09) en Real Madrid (2016/17).

• PSG-trainer Mauricio Pochettino leed tegen de tegenstander van vanavond zijn grootste nederlaag ooit. Op 1oktober 2019, toen de Argentijn nog aan het roer stond bij Tottenham Hotspur, werd Spurs in de groepsfase met 2-7 vernederd door Bayern.

Volledig scherm Real Madrid schakelde in 2017 Bayern in de kwartfinale uit en gingen er uiteindelijk, als derde club die de Duitsers elimineerde in de kwartfinale, vandoor met de winst van de Champions League. © EPA

FC Porto - Chelsea

• Dit is de tweede keer dat FC Porto en Chelsea elkaar treffen in een knock-outfase. Bij de eerste confrontatie in 2006/07 had Arjen Robben een belangrijk aandeel voor Chelsea in de achtste finales. De Nederlander maakte een doelpunt in het tweeluik, die de Londenaren met 3-2 wonnen.

• FC Porto werd in negen van de laatste tien knock-outs tegen een Engelse ploeg uitgeschakeld. De enige uitzondering was in de achtste finales van 2003/04, toen het over twee duels met 3-2 te sterk was voor Manchester United. Het was voor Porto het jaar waarin het zijn tweede en laatste Champions League won, met José Mourinho aan het roer. Chelsea overleefde juist beide knock-outs tegen een Portugese club, waaronder tegen Porto in 2006/07.

Volledig scherm Arjen Robben maakte in 2007 een belangrijke goal tegen FC Porto. © AP

• Alleen Real Madrid (13), FC Barcelona (12) en Bayern München (12) hebben zich vaker geplaatst voor de halve finales van de Champions League dan Chelsea (7). Toch wonnen de Engelsen de cup met de grote oren pas eenmaal.

• Voor Porto wordt het vanavond een lastig karwei om een doelpunt te maken. Chelsea incasseerde dit CL-seizoen pas twee treffers. De Londense club stond dit seizoen slechts vier minuten op achterstand. dat was in het laatste groepsfase-duel met FC Krasnodar (1-1) op Stamford Bridge.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.