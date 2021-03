PSG wellicht zonder Kean tegen Barcelona

Van de Zandschulp kan niet stunten bij debuut op ABN AM­RO-toer­nooi

2 maart Botic van de Zandschulp is er bij zijn debuut op het ABN AMRO World Tennis Tournament niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige tennisser verloor in Ahoy in twee sets van de Kroaat Borna Coric: 6-4 7-6 (4).