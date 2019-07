PSV begint aan onbekende tour door Europa

Door Rik Elfrink



De tijd dat Champions League-voorrondes voor Nederlandse clubs meestal een sportief bloedbad betekenden, was vorig jaar abrupt voorbij. Aan PSV vanaf vandaag en Ajax over twee weken de taak om te laten zien dat hun prestaties van afgelopen seizoen niet de uitzondering op de regel zijn geweest. Beide teams haalden in de zomer van 2018 via de door velen gevreesde kwalificatierondes het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin Ajax heel Europa verbaasde en PSV het tegen de elite nipt moest afleggen.



Via de ‘Ajax-route’ van vorig seizoen moet PSV nu hetzelfde kunstje als vorig seizoen zien te flikken. De Eindhovense ploeg begint vanavond aan de langste kwalificatieroute uit de clubhistorie. Niet eerder moest PSV drie rondes overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken. FC Basel is de tegenstander in de eerste van mogelijk drie tweeluiken. De Zwitserse club staat gedeeld 29ste op de UEFA-ranking (PSV is nummer 39) en dat zegt volgens trainer Mark van Bommel genoeg. ,,Basel is een ploeg die in Nederland onderschat wordt.”