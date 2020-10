PSV begint Europa League thuis tegen Granada, AZ meteen op bezoek bij Napoli

Column Jum­bo-Vis­ma laat stampei graag aan de Belgen over

9:00 Ze raken er niet over uitgepraat in België, ze grommen maar door, de hele week al. Tot in Goirle moet hun getier zondag te horen zijn geweest, opgehitst door de Vlaamse tv-commentatoren. Simpelweg omdat Wout van Aert géén wereldkampioen wielrennen is geworden.