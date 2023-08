PSV bereid om Johan Bakayoko te laten gaan bij bod van 40 miljoen euro vanuit Londen

Bakayoko kwam in 2019 over van Anderlecht. De viervoudig international van de Rode Duivels staat nu op 44 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en negen assists. Daarvoor speelde de linksbenige rechtsbuiten als 57 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij als tiener tot twintig doelpunten en zestien assists kwam. Bakayoko staat nog tot medio 2026 onder contract bij PSV, maar technisch directeur Earnest Stewart en trainer Peter Bosz zijn dus bereid om de talentvolle vleugelaanvaller te laten gaan bij dit bedrag.



Het bod van Brentford is een grote verrassing, aangezien eerder vandaag nog het idee bestond dat Bakayoko gewoon het seizoen in Eindhoven zou gaan afmaken. Eerder was er al interesse van Burnley, dat tot een bieding van ongeveer 25 miljoen euro kon komen. Dat bod heeft PSV van de hand gewezen.