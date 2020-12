PSV draait achterstand om en eindigt 2020 met ruime zege op VVV

PSV is nog grillig en soms totaal incapabel, maar soms ook gewoon akelig goed

20 december Wist u dat Mario Götze ooit wereldkampioen is geweest? Je kunt er de klok op gelijk zetten dat het W-woord tijdens of na een wedstrijd van PSV ergens in een verslag of registratie opduikt. Het is een van de weinige zekerheden bij het nog wisselvallig presterende PSV van dit seizoen, dat door een serietje overwinningen en ongeslagen duels langzamerhand houvast aan het vinden is.