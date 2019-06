PSV en Sevilla bereiken akkoord over Luuk de Jong

Door Rik Elfrink



Op dit moment denkt PSV minimaal zo'n 12,5 miljoen euro over te houden aan de transfer, die komende week gestalte gaat krijgen. Als De Jong in Spanje door de medische keuring komt en de details worden afgehandeld, speelt hij vanaf komend seizoen bij de huidige nummer zes van Spanje. De Jong ziet Sevilla als een sportief goede stap en kan in beeld blijven bij Oranje als hij met zijn team goed presteert in de Primera Divisíon.



Luuk de Jong, afgelopen seizoen samen met Ajacied Dusan Tadic topscorer van de eredivisie, speelde vijf jaar voor PSV en groeide in die jaren uit tot een boegbeeld van de club. Na Daniel Schwaab en Angelino is hij de derde basisspeler van vorig seizoen die de club verlaat.