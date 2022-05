PSV heeft (weer) oogje op doelman Anderlecht, Noppert voor twee jaar naar Heerenveen

Vierde klasse E Spoordonk­se Boys wint topper van Steensel, pakt derde plek en tankt vertrouwen richting de nacompeti­tie

Beide ploegen doen al even niet meer mee om het kampioenschap, maar zijn wel 'best of the rest’. Het gat naar onder en naar boven is te groot om nog iets te bewerkstelligen dit seizoen en dus ging het vooral om de eer. Spoordonkse Boys won de tweede periode en is dus op weg naar de nacompetitie. De ploeg van Coen Vos tankte dus vertrouwen door met 3-1 te winnen.

15 mei