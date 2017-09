PSV hoopt tegen Feyenoord de twijfels van zich af te spelen

Phillip Cocu weet als geen ander hoe de hazen in het topvoetbal voetbal lopen. Hij is in Eindhoven bewonderd, verguisd, bejubeld en gehekeld. In zijn vijfde jaar als coach van PSV is de opdracht misschien nog wel zwaarder dan de afgelopen jaren.

Verzin elke keer maar iets nieuws om iedereen geboeid te houden. Daarnaast is Phillip Cocu vanaf juli aan de slag gegaan met materiaal waar kwalitatief meer op af te dingen valt dan in zijn laatste drie seizoenen bij PSV. Enerzijds is de coach daar zelf verantwoordelijk voor, omdat spelers onder zijn hoede progressie zouden moeten boeken. Aan de andere kant heeft ook directeur voetbalzaken Marcel Brands een heel jaar gehad om aan de PSV-selectie te sleutelen, om op 31 augustus schoorvoetend te constateren dat niet alles is gelukt wat de club wilde.

Volledig scherm Marcel Brands kon bij PSV om sportieve en financiële redenen niet alles invullen zoals PSV dat gewenst had. © pro shots

Topsportklimaat

Er zijn buiten de veilige muren van het intern geprezen topsportklimaat op De Herdgang vooral twijfels, als het woord PSV valt. Het huidige team heeft nog geen stabiele reeks neergezet. Het dooide en het vroor in wedstrijden, maar dit PSV bezorgde de eigen aanhang nog niet langdurig een comfortabele gevoelstemperatuur. Feyenoord-thuis is hét moment om even met alle zorgen, ergernis, frustraties en sportieve onrust in Eindhoven af te rekenen, weet Cocu. Niet voor niks benadrukte hij vrijdag dat hij hoopt op een heksenketel in eigen huis en de volledige steun van de achterban. "Dat kan in De Kuip ook en bij ons net zo goed. Het kan op allerlei gebieden verschil maken in zo'n wedstrijd. We willen er samen met onze fans een mooie dag van maken."

Volledig scherm Phillip Cocu oogt onder alle omstandigheden rustig, ook als de buitenwacht ontevreden is. "We moeten niet weglopen voor kritiek." © ANP Pro Shots

Charme-offensiefje

Dit charme-offensiefje komt niet onverwacht. Na drie overwinningen kreeg PSV zondag in Heerenveen een veeg van de buitencategorie en dat voedde opnieuw de voorzichtigheid en het cynisme bij de buitenwacht. De negativiteit is volgens Cocu niet op de geplaagde ploeg geslagen. "Vertrouwen in kwaliteit is een punt van aandacht, net als vertrouwen hebben in elkaar. Als je wedstrijden wint, lukt dat prima. Als je verliest, is het soms lastiger. We moeten niet weglopen voor kritiek, dat hoort erbij. Er zijn bij ons spelers vertrokken die veel gepresteerd hebben en dat doet iets met het teamproces. Maar het gaat steeds beter. Ons vertrouwen is zeker niet weg na een ongelukkige wedstrijd in Heerenveen, waar we na 6 minuten met 0-2 achter standen en lang met tien man spelen."

Houvast

Na de zeperd heeft Cocu wilde Cocu zijn team weer houvast geven. Oftwel, perspectief creëren voor de volgende wedstrijd, zoals elke coach dat na elk duel probeert. "Je moet in zo'n geval uitkijken dat je niet zoveel tegen de spelers gaat praten dat ze het overzicht kwijtraken. Of je nou een goed duel speelt of een mindere dag hebt, je moet ergens op terug kunnen vallen. Bij ons moeten spelers een andere rol oppakken en dat gaat met vallen en opstaan."

Volledig scherm Feyenoord kreeg deze week een dreun in de Champions League. © Pim Ras Fotografie

Vertrouwen