PSV in eigen huis finaal te kijk gezet door Feyenoord, veel onbegrip over wissels Schmidt

PSV heeft zondagmiddag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de topper tegen Feyenoord, het werd liefst 0-4 in het Philips Stadion. De Eindhovenaren werden afgeschminkt door het taaie Feyenoord, tot afgrijzen van het eigen publiek, dat weinig begrip had voor de wissels van trainer Roger Schmidt.

Of PSV voor het eerst sinds februari 2018 weer eens een eredivisiewedstrijd kon winnen van Feyenoord? Dat was de grote vraag. Gezien de huidige vorm zou het moeten kunnen, maar PSV was zondag geen schim van de ploeg die het donderdag tegen Real Sociedad was. Ook al omdat Marco van Ginkel en Noni Madueke op de bank startten, Mario Götze begon nog wel, maar had het ook niet. Mede daardoor bleef het taaie Feyenoord eenvoudig overeind.

Gakpo gevaarlijk

PSV had wel het overwicht in de eerste 45 minuten, maar werd amper gevaarlijk. De enige aanvaller die zijn normale niveau enigszins haalde, was Cody Gakpo. De aanvoerder was de gevaarlijkste man en schoot de bal na een flitsende actie maar nét naast het doel van Justin Bijlow. Even later schoot hij ook nog in het zijnet, maar daar bleef het in de eerste helft bij.

En Feyenoord? Dat leunde vooral op het centrale duo Gernot Trauner en Marco Senesi, zij gaven nauwelijks iets weg, anderzijds werd Feyenoord zelf amper gevaarlijk. Tot de 45ste minuut dan; Philipp Max liet zich te simpel uitspelen door de opkomende Marcus Pedersen en daarna verloor Davy Pröpper middenvelder Jens Toornstra uit het oog. De captain van Feyenoord strafte dat genadeloos af door de bal op slag van rust in het doel te volleren.

Fluitconcert na wissel

PSV-trainer Roger Schmidt greep in de rust in door de tegenvallende Eran Zahavi, Götze en Pröpper naar de kant te halen. Maar ook met Yorbe Vertessen, Ritsu Doan en Ryan Thomas lukte het maar moeilijk om een gaatje in de defensie van Feyenoord te vinden. Na een uur haalde Schmidt ook Gakpo nog naar de kant, dat leidde tot een fluitconcert van de PSV-fans.

De wissels sorteerden ook niet het gewenste effect, PSV kon amper een vuist maken en in de 71ste minuut maakte invaller Bryan Linssen er met een schuiver 0-2 van. Jens Toornstra (schuiver) en invaller Cyriel Dessers (intikker) maakten er helemaal een pijnlijke middag van door PSV op een harde 0-4 (!) nederlaag te trakteren.

Daar bleef het ook bij en dus is Feyenoord alweer acht wedstrijden op rij ongeslagen tegen PSV. Én de Rotterdammers hebben nu weer evenveel verliespunten als de Eindhovenaren.

PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Pröpper (46. Thomas), Götze (46. Doan), Boscagli; Bruma (72. Madueke), Zahavi (46. Vertessen), Gakpo (60.Vinícius).

Feyenoord: Bijlow, Pedersen (83. Hendriks), Trauner, Senesi (78. Geertruida), Malacia; Aursnes, Toornstra; Kökcü; Jahanbakhsh (85. Dessers), Til (68. Linssen), Sinisterra.

