PSV is ook na drie zeges op rij gebaat bij duidelijke hiërarchie

Met een herstelde hiërarchie in de spelersgroep heeft PSV een aantal nare maanden voorlopig naar de achtergrond gedrukt. Binnen de club wordt na drie zeges op rij nadrukkelijk gewaakt voor te veel optimisme of zelfs opportunisme. Soms komt er wat tegen- of meewind uit onverwachte hoek en uiteraard klaagde niemand in het Eindhovense kamp afgelopen weekend over een paar gunstig uitgevallen arbitrale besluiten.