PSV met fitte selectie naar Londen

Hij neemt onder anderen Dante Rigo mee. De Belgische middenvelder ontbrak zaterdag in de selectie voor de moeizaam gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0), nadat hij enkele dagen eerder wel 120 minuten had gespeeld in het verloren bekerduel met RKC Waalwijk (2-3).



PSV traint vanavond in de Londense voetbaltempel, waar een dag later om 21.00 uur het duel met de Spurs begint. Twee weken geleden eindigde de thuiswedstrijd tegen de Engelsen in 2-2. Luuk de Jong bezorgde PSV kort voor tijd een punt met de gelijkmaker. Doelman Hugo Lloris is geschorst na zijn rode kaart in Eindhoven.