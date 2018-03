PSV moet nog beter zien te profiteren van de economische groei in Zuidoost-Brabant

Dat moet overigens breder worden gezien dan het rammelen met de geldbuidel alleen. De band tussen Philips en PSV was in het verleden dusdanig, dat tal van vakmensen diensten aan de club verleenden. Juristen en financiële experts verschaften in specifieke gevallen soms kennis, bijvoorbeeld bij een geplande transfer of financiële kwesties. Daarnaast had PSV met de naam van Philips op de borst een wereldwijd visitekaartje te pakken.

Sympathie

Na een lange zoektocht werd energiedirect.nl vanaf seizoen 2016-2017 de opvolger van Philips en dat kon niet overal op sympathie rekenen. De energiemarkt is voor sportsponsoring al jaren een interessante sector, waar bij de grote bedrijven miljarden euro's omgaan. Energiedirect stopt in drie jaar (tot juli 2019) een kleine twintig miljoen euro in de club, maar ondertussen bleef een deel van de achterban van PSV zich storen aan het vertrek van Philips. Dat was ongeveer dezelfde groep supporters die zich kort daarvoor opwond over het einde van de samenwerking tussen PSV en kledingsponsor Nike. De nieuwe sponsoren (Umbro en Energiedirect) hadden niet dezelfde uitstraling als Nike en Philips.

Exercitie

PSV kan nu opnieuw op zoek naar een hoofdsponsor en dat kan wederom een lastige exercitie worden. De economie in de regio rond Eindhoven floreert en bedrijven presteren (bijna) op de toppen van hun kunnen. Toch is het voor PSV lastig om daarvan te profiteren en dat moet een frustratie zijn voor de leiding. DAF, VDL en ASML zijn bijvoorbeeld belangrijke voorbeelden van ondernemingen die op basis van hun omzet best hoofdsponsor van PSV zouden kunnen zijn. Ze hebben weinig aan hun naam op het PSV-shirt. DAF verkoopt er waarschijnlijk geen vrachtwagen meer door, VDL geen bus meer en ASML geen chipmachine meer. Alleen al één door ASML gemaakt apparaat is duurder dan een complete jaarbegroting van PSV. Het stoppen van Philips paste bij een beweging waarin het bedrijf zich op meer dan de consument ging richten. Dat Philips Licht, in de toekomst Signify, shirtsponsor wordt, ligt ook niet direct voor de hand. Signify is geen consumentenmerk en het promoten van deze naam ligt niet direct voor de hand.

Janssen