PSV onder 19 houdt kans op Europese overwintering

In de eerste helft was Anssumane Fati de doelpuntenmaker namens de Spanjaarden en na rust was Yorbe Vertessen voor PSV trefzeker. Vertessen deed dat na een prachtige assist van de zestienjarige smaakmaker Mohammed Ihattaren. Met een schitterende voetbeweging gaf hij de hele defensie van FC Barcelona het nakijken en was het voor Vertessen mogelijk om te scoren. PSV kreeg daarvoor en daarna nog een aantal enorme kansen, maar liet na om die te benutten.

Door het gelijkspel heeft PSV onder 19 nog alle kans om zich bij de beste zestien ploegen in de UEFA Youth League te scharen en daarmee Europees te overwinteren. Tottenham Hotspur, dat nu nog maar een punt meer heeft, verloor vanmiddag op eigen veld met 2-4 van Internazionale. FC Barcelona is al zeker van een plek in de achtste finales. De overige drie teams maken nog kans op een plek in de play-offs. Op 11 december speelt FC Barcelona thuis tegen Tottenham Hotspur, terwijl PSV op bezoek gaat bij Internazionale.



De stand in poule B:

1. FC Barcelona 5 - 11 (al zeker van achtste finales)

2. Tottenham Hotspur 5 - 6

3. PSV 5 - 5

4. Internazionale 5 - 4