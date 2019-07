PSV richt pijlen op verdediger Baumgartl van VfB Stuttgart

Tour de France Alaphilip­pe steviger in geel door fenomenale tijdrit, Kruijswijk stijgt plek

19:56 Julian Alaphilippe heeft verrassend uitgehaald in de dertiende etappe van de Tour de France. De Franse geletruidrager van Deceunick-Quick Step was met 35.00 veruit de beste in de individuele tijdrit van 27,2 kilometer met start en finish in Pau. Hij verstevigde daarmee zijn positie als de nummer 1 in het algemeen klassement.