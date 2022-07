PSV slaat volgende slag met komst Guus Til: ‘Plaatje dat Ruud van Nistelrooij schetste, was aantrekkelijk’

Til, ook oud-speler van AZ en Freiburg, werd vorig seizoen door Feyenoord gehuurd van Spartak en zou nu eigenlijk terug moeten keren naar Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne mogen spelers in de Russische competitie hun contract met een jaar opschorten. ,,PSV is een enorm grote club. Alles straalt klasse uit. Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan”, zegt Til op de site van PSV.

Van Nistelrooij was cruciaal in de komst van Til naar Eindhoven. ,,De trainer heeft het vertrouwen in me uitgesproken en verteld over de ambitie van PSV. Dat overtuigde me. Ik wil hier prijzen gaan winnen. Het plaatje dat PSV me schetste was heel aantrekkelijk. Sportief is er veel mogelijk. Daarnaast geeft dit de stabiliteit die ik zocht. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen.”