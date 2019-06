PSV-spits Luuk de Jong op weg naar Sevilla

Door Rik Elfrink en Maarten Wijffels



PSV heeft in het verleden afspraken met De Jong gemaakt over een transfer in de toekomst. Ook zijn vorige club Borussia Mönchengladbach krijgt nog een (beperkt) percentage. PSV denkt meer dan 10 miljoen euro voor De Jong te gaan incasseren, op het moment dat het tot een transfer komt. Een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro is het maximale wat de club kan vragen, stellen bronnen in zijn omgeving. PSV gaat op dit moment uit van een som die ongeveer rond de 12 miljoen euro kan uitkomen.

PSV heeft er alles aan gedaan om De Jong te behouden, maar de interesse van Sevilla is heel concreet en De Jong staat open voor een vertrek.

Dost

Sevilla zoekt versterking voor het centrum van zijn aanval. Ook Bas Dost was in beeld bij de club die vorige week Quincy Promes voor ruim 15 miljoen euro verkocht aan Ajax. Sevilla zou De Jong willen halen als spits en niet (alleen) als pinchhitter en targetman.

,,Wat mij betreft zijn alle opties deze zomer open,’’ zei De Jong twee weken terug na het verlies met Oranje tegen Portugal in de finale van de Nations League. ,,Ik weet wat ik heb bij PSV en ik zit goed bij de club, maar ik ben ook benieuw of ik mijn doelpuntrijke seizoen in de eredivisie kan verzilveren. Ook in de Champions League heb ik gescoord tegen clubs als Barcelona en Tottenham Hotspur, ik zou het nog wel eens willen proberen in een van de topcompetities van Europa, mocht daar een mooie kans zich aandienen.’’

De Jong schakelde de afgelopen maanden ook de hulp in van databedrijf Ortec. Zij maakten een scan van clubs en speelstijlen waarin zijn specifieke kwaliteiten tot zijn recht zouden komen. Achteraf vindt De Jong dat hij bij zijn twee eerdere buitenlandse avonturen eerder te weinig heeft gekeken of de betreffende clubs wel bij hem pasten. Dat gold voor Borussia Mönchengladbach in Duitsland en Newcastle United in Engeland.

De Jong keert vandaag terug van vakantie. Hij zou zich volgens afspraak morgen (zaterdag) weer melden voor de eerste training bij PSV. Het is nu de vraag of dat nog gebeurt.