PSV treft BATE Borisov in play-offs van Champions League

BATE had het heenduel op bezoek bij Qarabag vorige week al met 1-0 gewonnen. Vanavond werd het in de eigen Borisov Arena 1-1. Mirko Ivanic bracht de thuisploeg in de 20ste minuut op voorprong, waarna Michel in de 54ste minuut namens de bezoekers de spanning terug in de wedstrijd bracht. Het bleef echter bij 1-1, waardoor Bate zich plaatste voor de play-offs.



De eerste wedstrijd van de play-offs wordt op 21 augustus om 22.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) in de Borisov Arena gespeeld. De return is een week later, op 29 augustus om 21.00 uur in Eindhoven.