PSV treft met Sporting de sterrenfabriek van Portugal

Dit kan PSV verwachten van het nog immer zoekende Sporting Portugal

8:13 Een vaste klant in Europa, die altijd op de befaamde jeugdopleiding terug kan vallen. Maar ook een club die zoekende is na een roerige transferzomer en het ontslag van trainer Marcel Keizer. Dat is wat PSV vanavond in de Europa League zo’n beetje kan verwachten van Sporting.