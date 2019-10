PSV treft tegen Rosenborg Ajax-beul en oude bekende

Samuel Adegbenro

Deze naam zal in Amsterdam nog wel een belletje doen rinkelen. Het was de Nigeriaan Adegbenro die in het seizoen 2017/2018 bijna eigenhandig een einde maakte aan de Europa League-droom van Ajax. In de voorrondewedstrijd in Amsterdam (0-1) was het enige doelpunt van de 23-jarige linksbuiten, terwijl hij in Noorwegen (3-2) met twee goals al helemaal zijn stempel drukte. Met vier goals in veertien wedstrijden is Adegbenro in zijn derde seizoen in Noorse dienst bezig aan zijn productiefste jaargang.