PSV wil Davy Pröpper terughalen naar Eindhoven

Eigen bed is dichterbij, maar door coronabub­bel slaapt Jean van Erp na verliespar­tij in Berlicum toch in hotel

9:58 Jean van Erp is de local hero op het NK driebanden, dat deze week wordt gehouden in Berlicum. Na afloop van zijn partij in de tweede ronde mocht de 47-jarige Brabander echter niet naar huis om daar even bij te komen van de met 3-1 (10-7, 10-6, 2-10, 10-7) verloren wedstrijd tegen Raymund Swertz. Zijn bedje staat deze week immers in het Bossche Mövenpick-hotel.