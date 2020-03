PSV, Willem II en RKC doen mee aan mondiaal FIFA20-toernooi met 128 clubs

Het coronavirus heeft de voetbalwereld volledig in zijn greep. Op Twitter geven verschillende clubs een creatieve invulling aan deze voetballoze periode. Willem II speelde vier op een rij tegen het account van Bristol City, RKC Waalwijk besloot plots te twitteren over het duel met FC Groningen van 21 november 2009. Leyton Orient, uitkomend in de League Two (het vierde niveau in Engeland), had een beter idee. De club organiseerde een FIFA20-toernooi en zocht naar 63 andere teams die mee wilden doen.