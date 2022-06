PSV zoekt in Portugal naar mogelijke vervanger Gakpo, Chelsea licht optie tot koop Saúl niet

Het seizoen 2021/2022 zit erop en dus is het tijd voor de transferperiode. Welke spelers wisselen deze zomer van club? Alle geruchten en afgeronde transfers vind je in onze TransferTalk.



Bekijk hier alle afgeronde transfers in de eredivisie!