Qarabag kan niet in actie komen tegen Villarreal door coronagolf in selectie

Villarreal is met 13 punten uit vijf wedstrijden al zeker van een vervolg in de knock-outfase van de Europa League. Qarabag pakte pas 1 punt en heeft geen kans meer op Europese overwintering. De club uit Azerbeidzjan heeft naar eigen zeggen slechts tien spelers beschikbaar. Een groot deel van de selectie is besmet met het coronavirus en enkele spelers zijn geblesseerd.



De UEFA moet beslissen wat er met de wedstrijd gaat gebeuren. Mogelijk wordt het duel op een later moment ingepland of omgezet in een reglementaire overwinning voor Villarreal.