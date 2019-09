Qiang Wang verrast Roland Garros-winnares Barty

Barty gold als een van de favorieten voor de eindzege in het grand slam van New York. De 23-jarige Australische won eerder dit jaar Roland Garros. Ze kwam tegen Wang geen moment in haar spel. Barty grossierde in fouten. Ze wist ook geen enkele keer haar tegenstander te breken. Van de negen breakpoints die ze kreeg in de partij benutte ze er geen een. Wang op haar beurt brak Barty drie keer.



Voor de 27-jarige Wang is het de eerste keer dat ze in de kwartfinales staat van een grand slam. Ze komt tegenover de winnares van het duel uit de vierde ronde tussen tennisdiva Serena Williams en de Kroatische Petra Martic te staan.