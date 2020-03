Quiz | Hoe vaak stonden Federer en Nadal tegenover elkaar?

Had weekeinde 14/15 maart onze ‘biologi­sche bom’ kunnen worden?

16:43 De ‘biologische bom’ bij Atalanta Bergamo tegen Valencia op 19 februari, had zoiets ons ook kunnen overkomen als de KNVB het programma op 13, 14 en 15 maart inderdaad, zoals aanvankelijk de bedoeling was, gewoon had laten doorgaan?