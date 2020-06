Quiz | In welk jaar won Steffi Graf de ‘Golden Slam’?

Voormalig PS­V-aanvaller Dries Mertens groeit uit tot fenomeen en eeuwig clubtopsco­rer in Napels

13:44 PSV verkocht Dries Mertens in 2013 op 26-jarige leeftijd voor ruim 9 miljoen euro aan SSC Napoli. Een grote stap, die de Belg veel beter heeft verteerd dan menigeen destijds had voorzien. Zaterdagavond kroonde ‘de kleine grote man’ zich tot topscorer aller tijden bij de club van Diego Maradona. Hij heeft inmiddels 122 keer gescoord in officiële wedstrijden en dankzij zijn treffer tegen Internazionale staat Napoli dit seizoen in de finale om de Coppa Italia.