Raemon Sluiter en Elina Svitolina zien Wimbledon-sprookje eindigen in halve finale

Vondrousova speelt zaterdag in de finale tegen Ons Jabeur of Aryna Sabalenka. De Tunesische en de tennisster uit Belarus staan later vandaag tegenover elkaar. Sabalenka kan Swiatek af gaan lossen als mondiale nummer één.

Voor de 24-jarige Vondrousova wordt het haar tweede grandslamfinale. In 2019 hield de inmiddels gestopte Ashleigh Barty haar van de titel op Roland Garros. In Londen wist ze in het verleden echter geen potten te breken. De tweede ronde in 2021 was tot aan dit jaar haar beste resultaat op Wimbledon. Bij haar andere drie deelnames was de eerste ronde het eindstation.