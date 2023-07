Raemon Sluiter en Elina Svitolina zien Wimbledon-sprookje eindigen, Vondrousova treft Jabeur in finale

Elina Svitolina is er niet in geslaagd om door te dringen tot de finale van Wimbledon. De pupil van coach Raemon Sluiter ging in twee sets onderuit tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova: 3-6, 3-6. De met een wildcard toegelaten Svitolina, die dit voorjaar haar rentree maakte na moeder te zijn geworden, zorgde in de kwartfinale nog voor een stunt door nummer één van de wereld Iga Swiatek uit te schakelen.

Voor de 24-jarige Vondrousova wordt het haar tweede grandslamfinale. In 2019 hield de inmiddels gestopte Ashleigh Barty haar van de titel op Roland Garros. In Londen wist ze in het verleden echter geen potten te breken. De tweede ronde in 2021 was tot aan dit jaar haar beste resultaat op Wimbledon. Bij haar andere drie deelnames was de eerste ronde het eindstation.

Mede door blessureleed is Vondrousova gezakt naar de 42ste plaats op de wereldranglijst. Ze is de eerste ongeplaatste speelster in de ‘open era’ die de finale haalt. ,,Ik kan het niet geloven”, zei ze in het korte interview op de baan. ,,Het was een zware wedstrijd en ik was super nerveus. Hoewel ik in de tweede set met 4-0 voorstond, kwam ze terug. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk heb gehaald.”

Volledig scherm Ons Jabeur staat voor het tweede jaar op rij in de finale van Wimbledon. © ANP / EPA

Jabeur opnieuw in finale

Vondrousova neemt het zaterdag in de finale op tegen Ons Jabeur. De Tunesische kwam tegen Aryna Sabalenka terug uit geslagen positie. Ze knokte zich terug van een set en een break achterstand en won met 6-7 (5), 6-4, 6-3. Voor Sabalenka waren de druiven extra zuur, want bij winst zou de tennisster uit Belarus Iga Swiatek hebben afgelost als nummer één van de wereld.

Ook vorig jaar stond Jabeur, in Londen als zesde geplaatst, in de finale van Wimbledon. Toen verloor ze in drie sets van Elena Rybakina. Voor die dure nederlaag nam ze gisteren revanche door in de kwartfinale van de Kazachse titelverdediger te winnen. Net als Vondrousova wacht de 28-jarige Jabeur nog op haar eerste grandslamtitel.

Jabeur genoot van de steun van het publiek. ,,Daardoor kon ik me nog terugvechten”, zei ze. ,,Hopelijk is iedereen er in de finale weer bij. Het was een heel zware wedstrijd voor me. Het had niet veel gescheeld of ik had nu naar huis gemoeten.”

Wimbledon 2023

Bekijk hier het speelschema en alle uitslagen van Wimbledon 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's