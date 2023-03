Raemon Sluiter moet voormalig wereldtopper Elina Svitolina terugbrengen naar de top: ‘Het wordt zwaar’

De 28-jarige Svitolina kreeg in oktober samen met de Franse tennisser Gaël Monfils een dochter. Ze wil onder leiding van Sluiter terugkeren op het hoogste niveau. Het doel is om in april haar rentree te maken op de WTA Tour.

Sluiter werkte tot eind vorig jaar met Tallon Griekspoor. De twee besloten in december de samenwerking te beëindigen. Sluiter was ook lange tijd coach van de inmiddels gestopte Kiki Bertens. De oud-tennisser werd al eerder benaderd door Svitolina, maar werkte toen nog met Griekspoor. Rond de kerst was er opnieuw contact. Nadat Sluiter en Svitolina een paar weken samen hadden getraind in Zwitserland besloten ze samen te gaan werken.

Sluiter beseft zich dat het een behoorlijke opgave is om Svitolina terug te brengen naar de top. ,,Natuurlijk wordt het zwaar, lichamelijk en ook mentaal. Als Elina en Gaël samen een grandslamtoernooi spelen, zal er een nanny meegaan of wellicht een van hun ouders om op de kinderen te passen, maar ze zal ook weleens zonder haar dochter naar een toernooi gaan. Hoe je daarop reageert, weet je niet van tevoren. Maar ze is zeer gefocust en wil sterk terugkomen”, aldus Sluiter.

Svitolina won in haar loopbaan zestien WTA-titels. In september 2017 bereikte ze met de derde plaats haar hoogste notering op de wereldranglijst. In 2019 haalde ze de halve finales op Wimbledon en de US Open.

