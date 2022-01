Rafael Nadal draait bij en staat na ‘circus’ achter Novak Djokovic: ‘Hij moet op Australian Open worden toegelaten’

RKC krijgt na ‘coronaweek’ ook goed nieuws: geen nieuwe besmettin­gen, geblesseer­den op weg terug

Dat RKC slechts vijftien fitte spelers over had vorige week was een momentopname, maar zoals algemeen directeur Frank van Mosselveld zegt: ‘die momentopname had ook komende zaterdag kunnen zijn'. En dus trekt de Waalwijkse club de teugels weer even flink aan.

9 januari