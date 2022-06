Rafael Nadal wisselt van plek met Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud naar zesde positie

De 36-jarige Nadal veroverde gisteren in Parijs zijn 22ste grandslamtitel door de Noor Casper Ruud in de eindstrijd in drie sets te verslaan (6-3 6-3 6-0). Ruud steeg door zijn finaleplaats twee plaatsen en bezet nu zijn hoogste ranking ooit, hij staat zesde. Tsitsipas verloor dit jaar in Parijs al in de vierde ronde van de Deen Casper Ruud, die twaalf plekken steeg en nu de mondiale nummer 28 is.