Rai Vloet voor drie jaar naar Heracles Almelo

Door Wesley van Oevelen



Vloet komt transfervrij over van eerstedivisionist Excelsior Rotterdam, waar zijn contract afliep. In Kralingse dienst krabbelde hij op na een moeizame buitenlandse avonturen bij Frosinone Calcio in de Serie A en het Belgische Sint-Truiden. In 28 wedstrijden in het shirt van Excelsior maakte hij afgelopen seizoen 14 doelpunten en gaf hij zes assists. Daarmee was hij naast publiekslieveling in Rotterdam ook clubtopscorer.