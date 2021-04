Raiola reageert fel op ‘Haaland-gerucht’: ‘Fake news verspreidt zich snel’

Moto2 Quartararo wint GP van Doha, Bendsney­der in de punten in Moto2

4 april Fabio Quartararo heeft de overwinning gegrepen in de Grote Prijs van Doha in de MotoGP. De Yamaha-coureur passeerde in de tweede race van het seizoen met nog vier ronden te gaan de verrassende leider Jorge Martín uit Spanje en hield de koppositie vast. Johann Zarco finishte op zijn Ducati als tweede, voor zijn ploeggenoot Martín bij Pramac Racing.