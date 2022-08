Raïsa Schoon uit Werkendam wint bronzen medaille bij EK beachvolleybal

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon uit Werkendam heeft samen met Katja Stam brons veroverd op het EK in München. Het als vijfde geplaatste Nederlandse koppel won op het aangelegde zandveld op de Königsplatz met 2-1 in sets van het Spaanse duo Daniela Álvarez Mendoza en Tania Moreno Matveeva.

De troostfinale begon vanwege het slechte weer twee uur later dan gepland. De speelsters speelden in het natte zand in lange broek en shirts met lange mouwen.

Stam en Schoon hadden veel moeite met de Spaanse vrouwen, die de eerste set wonnen met 21-19. Het Oranjekoppel moest in het tweede bedrijf vol aan de bak om in de wedstrijd te blijven. Met de winst van 24-22 sleepte het duo er een derde set uit. Daarin namen Stam en Schoon al snel het initiatief en met 15-11 was er alsnog een overtuigend slotakkoord.

Het Nederlandse duo deed het op het EK in München iets minder goed dan een jaar geleden in Wenen, toen wel de finale werd gehaald en zilver het resultaat was de nederlaag tegen een Zwitsers koppel. In München was het Letse koppel Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka in de halve finales te sterk.