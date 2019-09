Rangers FC en Feyenoord eren Ricksen voorafgaand aan Europa League-duel

Nick Viergever wil meer na zege op Sporting: ‘Deze selectie is hongerig’

22:14 PSV kende een prima start in de groepsfase van de Europa League met een 3-2 overwinning op Sporting. ,,Een overwinning in eigen huis is belangrijk om perspectief te krijgen. En Sporting is gewoon een goede tegenstander”, zei PSV-verdediger Nick Viergever na de winst op de Portugezen.