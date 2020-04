Rankings bevroren: Djokovic moet langer geduld hebben in jacht op record Federer

VideoIn steeds meer sporten worden in deze coronatijd de wereldranglijsten bevroren. Ook in het tennis zijn de rankings tijdelijk uit de lucht. En dat is slecht nieuws voor nummer 1 Novak Djokovic, die aast op een record van Roger Federer. Die jacht loopt nu vertraging op.

Nadat Djokovic begin februari van dit jaar voor de achtste keer de Australian Open had gewonnen, ging hij in op een vraag over een glorend record: hij zou nog dit jaar de tennisser kunnen worden die het meeste weken ooit de wereldranglijst heeft aangevoerd. ,,Het record was nooit een item voor mij, totdat ik een paar keer op rij het jaar eindigde als nummer 1. van de wereld. Nu is het wel een van m’n belangrijkste doelen geworden om het record van een legende als Roger te breken. Ik maak daar geen geheim van’’, zei de Serviër.

Dat was nog net vóór de coronacrisis.

Djokovic heeft 282 weken als nummer 1 van de wereld op zijn naam staan (verdeeld over verschillende periodes). Hij is daarmee de nummer 3 aller tijden, achter Pete Sampras (286) en koploper Roger Federer (310). Djokovic moet zijn huidige nummer 1- positie dus nog 29 weken vasthouden om Federer te passeren als meest frequente nummer 1 aller tijden.

Djokovic (l) met Roger Federer na hun partij in de halve finale van de Australian Open. Djokovic won in drie sets.

Maar nu door de coronacrisis niet kan worden getennist, heeft de ATP de ranglijst bevroren, zo meldt de tennisbond op zijn website. Djokovic blijft dus wel lijstaanvoerder, maar de huidige, tennisloze weken tellen niet mee in de recordlijstjes. Pas als de sport hervat wordt, gaat de meter voor Djokovic (32 jaar) weer lopen.

De laatste punten die de ATP uitdeelde, dateren van 9 maart (Indian Wells). De ranglijst is met terugwerkende kracht bevroren sinds 16 maart. Dat geldt ook voor de vrouwenranking (WTA). Er zijn dus geen punten te verdienen, maar ook niet te verliezen.

Tennis is niet de enige sport die alle rankings heeft bevroren. Ook in bijvoorbeeld het wielrennen en het golf is dat gebeurd. Voor diverse sporten is de ranglijst van belang voor kwalificatie van de Olympische Spelen.

Voetbal

In het voetbal kwam er afgelopen week overigens nog wél een verse ranglijst uit. En corona of niet, er waren toch vier wedstrijden die de FIFA had verwerkt sinds de vorige ranking op 26 februari: Guatemala – Panama (0-2), Jamaica – Bermuda (2-0), Nicaragua – Panama (0-0) en Oezbekistan – Wit-Rusland (0-1).

Niet de mondiale hoogvliegers, dus in de top van de lijst bij de mannen veranderde er niks. België blijft de nummer 1, overigens al sinds september 2018. Nederland staat veertiende.