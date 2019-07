Real Madrid denkt weer aan Van de Beek, Mokhtar naar Amerika

Eerste Pyreneeënrit Alaphilip­pe voelt hete adem: ‘Er gaan aanvallen komen’

7:54 Julian Alaphilippe ziet met enige vrees de twaalfde etappe in de Tour de France tegemoet. De Fransman verwacht een aanval op zijn gele trui in de rit over 209,5 kilometer van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre, met in de finale twee zware cols in de Pyreneeën.