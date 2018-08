Real Madrid domineert CL-verkiezing UEFA

Liefst zes spelers van Real Madrid en de vertrokken Cristiano Ronaldo maken kans op een prijs van de UEFA. De Europese bond organiseert een verkiezing waarin de beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van de Champions League worden gekozen. De shortlist is inmiddels teruggebracht naar drie spelers per positie, twaalf in totaal.