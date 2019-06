Real Madrid haalt Jovic weg bij Eintracht Frankfurt

Roda JC is gered: ‘We hebben de garantie dat we verder kunnen draaien’

11:10 Roda JC speelt ook in elk geval het komende seizoen betaald voetbal. Een groep lokale financiers steekt geld in de noodlijdende club, waardoor een faillissement voorlopig is afgewend. ,,We hebben de garantie dat we verder kunnen draaien”, stelt algemeen en technisch directeur Harm van Veldhoven van de Limburgse club.