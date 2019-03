Real Madrid toen en nu: de verschillen op een rij

Aanvoerder Sergio Ramos is geschorst na zijn gele kaart voor een overtreding op Kasper Dolberg. Nacho Fernández zal zijn plek in het hart van defensie hoogstwaarschijnlijk innemen. De Spanjaard is de 'vaste’ stand-in voor Raphael Varane of de captain als een van hen ontbreekt in het hart van de defensie.



De grote onbekende in het geheel is Sergio Reguilón. Onder het bewind van de Argentijnse coach krijgt de 23-jarige linksback de voorkeur boven Marcelo. Samen met Vinícius Júnior vormt hij een aardige tandem op de linkerflank.