Real Madrid: ultieme club om te haten óf te omarmen

Laat dit rijtje even rustig op u inwerken en noem de clubs desnoods even zachtjes op. Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern München. Deze clubs schakelde Real Madrid uit in de Champions League op weg naar de derde finaleplaats op rij. Oja, in de poulefase ging Real makkelijk door terwijl Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund in dezelfde groep zaten. Durf dan maar eens te beweren dat Real Madrid de finaleplaats gestolen heeft.



Nee, natuurlijk niet. Real Madrid is historisch gezien de beste club ter wereld en bevestigt die status de afgelopen drie seizoenen in de Champions League. Straks in Kiev kan nummertje dertien worden gepakt. Dertien, mensen. Het gat met nummer twee op de eeuwige ranglijst van de Europacup 1/Champions League, AC Milan (7 keer), zou daarmee nóg groter worden. Nog zo’n duizelingwekkend feitje: Real Madrid haalde de afgelopen acht seizoenen minimaal de laatste vier van het belangrijkste clubtoernooi ter wereld.



Ja leuk allemaal, hoor ik u denken. Maar hoe zit het dan met dat ergerlijke gedrag van die lui? Met Sergio Ramos voorop. Die rode kaarten? Veel te veel natuurlijk. Dat vervelende vallen? Ja, bloedirritant. Maar had u het door gisteravond tegen Bayern München? In de laatste cruciale minuten perste hij nog even de ideale blocktackle uit zijn lijf om een tegendoelpunt te voorkomen. Weer eens wat anders dan de winnende in de laatste minuut. Mens erger je niet. Maar bewonder vooral. Sergio Ramos, de vleesgeworden onoverwinnelijkheid.



(Daniël Dwarswaard)