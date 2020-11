Real Madrid voelt de druk voor clash met Inter na slechte start in groepsfase

Er zijn van die zekerheden in de voetballerij. De bal is rond, Bayern München en Juventus freewheelen bijna ieder jaar naar de landstitel en Real Madrid overleeft met speels gemak de poulefase van de Champions League. Toch? Dit jaar is dat in ieder geval helemaal anders. Met een thuisnederlaag tegen het flink verzwakte Sjachtar Donetsk (2-3) en een zwaarbevochten remise op bezoek bij Borussia Mönchengladbach (2-2 door twee late goals) is Real Madrid hekkensluiter in groep B.



Slechts één keer deed Real niet mee aan het toernooi: voor de vijfde editie in 1996 plaatste de Madrileense grootmacht zich niet na een matig seizoen in de Spaanse competitie. Verder was Real Madrid altijd van de partij en kon de ploeg eigenlijk al voor de start in de koker worden gestopt voor de knock-outloting. Nog nooit eindigde het Champions League-avontuur voor Real Madrid al in de groepsfase.