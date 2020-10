Real Madrid voorkomt in blessuretijd afgang bij Gladbach

In de openingsminuten van de wedstrijd in het Borussia-Park had de thuisploeg weinig te vertellen. Gladbach-goalie Yann Sommer werd onder druk gezet, maar toch was het Thibaut Courtois die na ruim een half uur de bal uit het net mocht halen. Alassane Plea kreeg de bal op fraaie wijze bij Marcus Thuram, die geen moment twijfelde en met een harde uithaal de bovenhoek vond. Het was het enige schot dat de Duitsers in de eerste helft tussen de palen kregen.